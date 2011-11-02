〔美国热股〕BMO将英特尔评级由表现超越大盘下调至表现与大盘持平

路透11月2日电---BMO Capital Markets将英特尔(Intel)(INTC.O)评级由"表现超越大盘"下调至"表现与大盘持平",因微软(MSFT.O)可能将ARM HoldingsARM.L的产品用于服务器,可能威胁英特尔在处理器芯片市场的垄断地位.