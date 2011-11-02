〔欧洲汇市〕英镑兑美元走强,仍易受欧元区动荡的影响

* 英镑/美元受PMI数据推动走强,美元避险需求减弱

* 欧元兑英镑扩大涨幅,在周二走软後反弹

* 欧洲央行和美联储会议受关注,料不会支撑英镑

路透伦敦11月2日电---英镑兑美元周三上涨,扳回上日的部分跌幅,因避险资产升势减弱,但升势看似可能受限,且英镑表现不及欧元.

英镑兑美元GBP=D4回升0.3%.周二下挫0.8%,因在希腊决定就欧盟救助计划举行公投之後,投资者争相购买相对安全的美元.

英镑兑美元GBP=尾盘报1.5984美元,稍早触及日高1.6048美元,因强于预期的英国数据推动英镑升穿100日移动均线并触发止损指令.

英国10月建筑业采购经理人指数攀升至53.9,9约为50.1,预期为小幅回落.

不过,200日移动均线切入位1.6141美元和10月31日触及的高位1.6167美元不大可能受到强有力的测试,因投资者仍普遍担忧欧元区危机.交易商称,在1.60美元之上有大规模公司卖盘.

Danske Bank的首席分析师John Hydeskov称,英镑/美元的风险倾向于下行.

德国商业银行的技术分析师建议做空英镑,目标位在10月18日低位1.5632美元,因近期上探200日均线未果,且短期上行趋势被打破.

不过,英镑表现不及欧元,欧元在上日触及一个月低位後跟随其他风险货币走强.

欧元兑英镑EURGBP=D4上扬0.5%,报0.8627英镑,交易商称,一欧洲国家央行为满足商业要求而买入欧元.

在20国集团(G20)峰会举行前,市场关注点转向未来几天的美国和欧洲货币政策.欧洲危机不断升级料将是G20峰会的主要议题.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)料将不会推出新的政策行动,尽管近期迹象显示部分联储官员支持一旦美国经济进一步转弱,将推出新的量化宽松政策.

周四将举行的欧洲央行会议也备受关注,市场将寻找新任总裁德拉基上台後任何利率立场转趋温和的迹象或欧洲央行在解决债务危机的行动中将发挥更主动作用的倾向.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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