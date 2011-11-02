〔欧元债市〕德债回落,市场对希腊和意大利融资持谨慎态度

* 德债期货回落,昨日曾大涨

* 一些关键会议召开前,德债下行空间料有限

* 市场对希腊和意大利融资持谨慎态度

路透伦敦11月2日电---德债期货周三回落,因投资者在昨日大涨後了结获利,希腊公投导致的不确定性打压风险偏好.

意大利公债IT10YT=TWEB收益率回落,但是仍处于6.18%附近高位.意大利内阁将在1900 GMT开会讨论应对经济危机的新举措和加速执行的途径.

法国和德国领导人将敦促希腊尽快落实新近达成的希腊救援协议.希腊内阁周三早上决定支持总理帕潘德里欧(George Papandreou)就欧盟救助计划举行公民投票的建议.[ID:nCN1191474]

分析师称,在戛纳(Cannes,康城/坎城)举行的20国集团会议、欧洲和美国的货币政策会议等风险事件,料令交易商继续谨慎.

德债期货FGBLc1跌69个跳动点至137.46,昨日大涨逾300个跳动点.

"昨日的大涨有些过分,今日有些回落,但是市场的总体动能未变."Lloyds Banking Group分析师Achilleas Georgolopoulos称.

10年期德债DE10YT=TWEB收益率升7个基点,至1.85%,昨日低见1.736%.

10年期意大利公债IT10YT=TWEB收益率下跌2.7个基点至6.25%,交易商称,此前据察欧洲央行在二级市场买入意大利公债.

"市场主要的问题仍是意大利,贝鲁斯柯尼政府明显承受开始实行改革的压力,公债收益率接近7%的水平."Georgolopoulos表示.

市场人士认为7%的收益率水平对意大利非常重要,因葡萄牙和爱尔兰在收益率到达该水平後再融资无法持续,不得不寻求援助.(完)

--编译 李富强;审校 于春红

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