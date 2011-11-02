《即时观点》美联储保持利率不变,仅一位委员要求进一步放宽政策

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约11月2日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三保持货币政策不变,且对经济前景的评估略微乐观.但暗示成长风险看似令进一步放宽政策的可能性犹存.[ID:nCN8498744]
声明要点:
* 美国联邦储备理事会(FED,美联储)保持政策不变
* 美联储表示第三季经济成长有所增强,反映暂时因素的扭转
* 仅有芝加哥联储总裁埃文斯持反对意见,要求进一步放宽政策
* 重申经济状况可能确保维持异常低利率至少至2013年中
以下为分析师评论摘要:
WELLS FARGO ADVISORS首席宏观策略师GARY THAYER:
"升息强硬派未表示反对令人鼓舞,暗示如果必要,未来某点可能实施更多量化宽松举措.这为进一步放宽政策铺路."
"声明与近期显示经济略有改善的数据一致,但部分领域仍有问题."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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