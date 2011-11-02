《即时观点》美联储保持利率不变,仅一位委员要求进一步放宽政策

路透纽约11月2日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三保持货币政策不变,且对经济前景的评估略微乐观.但暗示成长风险看似令进一步放宽政策的可能性犹存.[ID:nCN8498744]

声明要点:

* 美国联邦储备理事会(FED,美联储)保持政策不变

* 美联储表示第三季经济成长有所增强,反映暂时因素的扭转

* 仅有芝加哥联储总裁埃文斯持反对意见,要求进一步放宽政策

* 重申经济状况可能确保维持异常低利率至少至2013年中

以下为分析师评论摘要:

WELLS FARGO ADVISORS首席宏观策略师GARY THAYER:

"升息强硬派未表示反对令人鼓舞,暗示如果必要,未来某点可能实施更多量化宽松举措.这为进一步放宽政策铺路."