〔欧洲股市〕收高,投资者买入此前遭到重创的银行股

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数上扬1%

* 投资者买入遭重创的银行股

路透伦敦11月2日电---欧洲股市周三收高,扳回前一交易日大跌的部分跌幅,投资者买入此前遭到重创的银行股,业绩强劲带动Randgold Resources(RRS.L)和Next(NXT.L)收涨.

意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)大涨7.3%,成为泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3中涨幅最大的个股,周二暴跌12.4%,受累于希腊政府决定举行全民公投.

该股触及波林格区间的低端,暗示该股短期可能反弹.

法国巴黎银行(BNPP.PA)劲扬3.9%,为涨幅居前的法国CAC指数.FCHI成份股之一,昨日重挫13.1%,其股价也接近波林格区间的低端.

"这是释然性上涨,"Brewin Dolphin的股票策略师Mike Lenhoff称,"好消息是美国ADP数据优于预期,但欧元区危机仍然是市场的负担."

"银行业危机持续令全球金融体系和经济处于风险之中,我们仍保持谨慎态度,增持防御股,同时减持金融股."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收高1%,报971.65点.

英国富时100指数.FTSE收涨1.15%,报5,484.10点;德国股市DAX指数.GDAXI劲扬2.25%,报5,965.63点;法国CAC-40指数.FCHI攀升1.38%,报3110.59点.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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