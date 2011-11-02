〔表格〕美联储再次下调2012年GDP预期,上调失业率预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月2日电---以下为美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的2011-2014年美国经济预估.美国联邦公开市场委员会(FOMC)在11月1-2日政策会议结束後发布这一预期.
(除失业率外,所有数据均为第四季较上年同期变动,单位均为%)
2011 2012 2013 2014 长期预估
实质国内生产总值(GDP) 1.6-1.7 2.5-2.9 3.0-3.5 3.0-3.9 2.4-2.7
失业率 9.0-9.1 8.5-8.7 7.8-8.2 6.8-7.7 5.2-6.0
个人消费支出(PCE)物价指数
2.7-2.9 1.4-2.0 1.5-2.0 1.5-2.0 1.7-2.0
核心PCE指数 1.8-1.9 1.5-2.0 1.4-1.9 1.5-2.0 --
FOMC在11月的预估与6月预估的比较:
2011 2012 2013 2014 长期预估
实质国内生产总值(GDP)
11月 1.6-1.7 2.5-2.9 3.0-3.5 3.0-3.9 2.4-2.7
6月 2.7-2.9 3.3-3.7 3.5-4.2 -- 2.5-2.8
失业率
11月 9.0-9.1 8.5-8.7 7.8-8.2 6.8-7.7 5.2-6.0
6月 8.6-8.9 7.8-8.2 7.0-7.5 -- 5.2-5.6
个人消费支出(PCE)物价指数
11月 2.7-2.9 1.4-2.0 1.5-2.0 1.5-2.0 1.7-2.0
6月 2.3-2.5 1.5-2.0 1.5-2.0 -- 1.7-2.0
核心PCE指数
11月 1.8-1.9 1.5-2.0 1.4-1.9 1.5-2.0 --
6月 1.5-1.8 1.4-2.0 1.4-2.0 -- --
FOMC会议与会人员11月作出的预估值范围及与6月预估比较:
2011 2012 2013 2014 长期预估
实质GDP
11月 1.6-1.8 2.3-3.5 2.7-4.0 2.7-4.5 2.2-3.0
6月 2.5-3.0 2.2-4.0 3.0-4.5 -- 2.4-3.0
失业率
11月 8.9-9.1 8.1-8.9 7.5-8.4 6.5-8.0 5.0-6.0
6月 8.4-9.1 7.5-8.7 6.5-8.3 -- 5.0-6.0
PCE物价指数
11月 2.5-3.3 1.4-2.8 1.4-2.5 1.5-2.4 1.5-2.0
6月 2.1-3.5 1.2-2.8 1.3-2.5 -- 1.5-2.0
核心PCE指数
11月 1.7-2.0 1.3-2.1 1.4-2.1 1.4-2.2 --
6月 1.5-2.3 1.2-2.5 1.3-2.5 -- --
备注:
6月预估根据FOMC 6月21-22日会议记录.(完)
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--编译 母红;审校 于春红
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