〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,追随玉米市场的跌势

路透芝加哥11月2日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周三收低,交易商指因追随玉米市场的跌势.

小麦期货开盘上涨,受美元走软支撑,但此後美元扳回跌幅,小麦期货因而下跌.股市亦脱离高位,进一步加剧了小麦期货的压力.

指标12月CBOT小麦合约未能守在30日移动均线切入位的关键支撑位上方,此前在海外交易时段Globex交易中,12月合约跌破支撑位.

CBOT小麦价格收盘时接近当日低位.盘中交投清淡,成交量不到61,000口,低于30日和250日均值.

受乾旱袭击的美国大平原从目前至下周末迎来雨雪天气,提振2012年收割前景.

12月小麦期货WZ1收低6-1/2美分,报每蒲式耳6.23-1/2美元.(完)

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