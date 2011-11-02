〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,追随玉米市场的跌势

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥11月2日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周三收低,交易商指因追随玉米市场的跌势.
小麦期货开盘上涨,受美元走软支撑,但此後美元扳回跌幅,小麦期货因而下跌.股市亦脱离高位,进一步加剧了小麦期货的压力.
指标12月CBOT小麦合约未能守在30日移动均线切入位的关键支撑位上方,此前在海外交易时段Globex交易中,12月合约跌破支撑位.
CBOT小麦价格收盘时接近当日低位.盘中交投清淡,成交量不到61,000口,低于30日和250日均值.
受乾旱袭击的美国大平原从目前至下周末迎来雨雪天气,提振2012年收割前景.
12月小麦期货WZ1收低6-1/2美分,报每蒲式耳6.23-1/2美元.(完)
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--编译 于春红;审校 李军
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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