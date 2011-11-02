〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收盘接近持平,削减稍早涨幅

路透芝加哥11月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收盘接近持平,削减稍早涨幅,受累于玉米期货走低以及在全球经济仍不确定的情况下,新净买盘犹豫不决.

根据汤森路透数据,成交量为逾四个月来最低.

Informa Economics作出的2011年美国大豆产量和亩产预估高于预期.

交易商称市场传言中国购买2-4船美国大豆.现货大豆市场走坚.

11月合约交割401口.

Intl FC Stone预估美国大豆产量为31.09亿蒲式耳,高于美国农业部预估的30.60亿蒲式耳.农业部将在11月9日公布下次产量预期.

CBOT-11月大豆期货SX1收高1-1/4美分,报每蒲式耳11.93-1/2美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1小涨0.05美分,报每磅50.85美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1微跌0.2美元,收报每短吨310.5美元.

今日CBOT大豆预估成交量为107,534口,豆油为66,667口,豆粕为33,604口.

以下为CBOT农产品期货在1859GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 645.00 -9.25 -1.4% 2.5%

CBOT大豆Sc1 1193.50 1.25 0.1% -14.4%

CBOT豆粕SMc1 310.50 -0.20 -0.1% -16.1%

CBOT豆油BOc1 50.85 0.05 0.1% -11.9%

CBOT小麦Wc1 623.50 -6.50 -1.0% -21.5%

CBOT稻米RRc1 1614.00 -40.00 -2.4% 15.3%

EU小麦BL2X1 189.75 2.00 1.1% -24.9%

NYMEX原油期货CLc1 92.72 0.53 0.6% 1.5%

道琼工业指数.DJI 11,825 167 1.4% 2.1%

现货金XAU= 1731.00 12.05 0.7% 21.9%

欧元/美元EUR= 1.3759 0.0064 0.5% 3.1%

美元指数.DXY 77.0190 -0.2400 -0.3% -2.5%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1859 -53 -2.8% 4.9%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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