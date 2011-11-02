〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收盘接近持平,削减稍早涨幅

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥11月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收盘接近持平,削减稍早涨幅,受累于玉米期货走低以及在全球经济仍不确定的情况下,新净买盘犹豫不决.
根据汤森路透数据,成交量为逾四个月来最低.
Informa Economics作出的2011年美国大豆产量和亩产预估高于预期.
交易商称市场传言中国购买2-4船美国大豆.现货大豆市场走坚.
11月合约交割401口.
Intl FC Stone预估美国大豆产量为31.09亿蒲式耳,高于美国农业部预估的30.60亿蒲式耳.农业部将在11月9日公布下次产量预期.
CBOT-11月大豆期货SX1收高1-1/4美分,报每蒲式耳11.93-1/2美元.
CBOT-12月豆油合约BOc1小涨0.05美分,报每磅50.85美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1微跌0.2美元,收报每短吨310.5美元.
今日CBOT大豆预估成交量为107,534口,豆油为66,667口,豆粕为33,604口.
以下为CBOT农产品期货在1859GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌 涨跌
----------------------------------------------------------
CBOT玉米Cc1 645.00 -9.25 -1.4% 2.5%
CBOT大豆Sc1 1193.50 1.25 0.1% -14.4%
CBOT豆粕SMc1 310.50 -0.20 -0.1% -16.1%
CBOT豆油BOc1 50.85 0.05 0.1% -11.9%
CBOT小麦Wc1 623.50 -6.50 -1.0% -21.5%
CBOT稻米RRc1 1614.00 -40.00 -2.4% 15.3%
EU小麦BL2X1 189.75 2.00 1.1% -24.9%
NYMEX原油期货CLc1 92.72 0.53 0.6% 1.5%
道琼工业指数.DJI 11,825 167 1.4% 2.1%
现货金XAU= 1731.00 12.05 0.7% 21.9%
欧元/美元EUR= 1.3759 0.0064 0.5% 3.1%
美元指数.DXY 77.0190 -0.2400 -0.3% -2.5%
波罗的海
乾散货指数.BADI 1859 -53 -2.8% 4.9%
-----------------------------------------------------------
* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 母红;审校 李军
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选