〔英国债市〕英债期货扭转升势下跌,德法首脑将与希腊总理召开紧急会议

路透伦敦11月2日电---英债期货周三下跌,因投资人在上日英债大涨後锁定利润,且他们正等待德法两国和希腊的会谈结果.

欧元区两大经济体首脑和希腊总理帕潘德里欧将在1930 GMT举行紧急会议,促使希腊迅速落实上周欧盟峰会敲定的希腊援助协议.

分析师说,会谈结果将主导英债在周四开市时的表现.投资人亦留意周四稍早公布的英国服务业数据,预料将显示服务业增长放慢.

12月英债期货FLGZ1结算价下跌68个跳动点,至130.03,回吐周二237个基点巨大升幅的近三分一.

现货公债市场上,10年期英债收益率GB10YT=RR上升7个基点,报2.28%.

RBC Capital Markets策略师Sam Hill说,周一和周二英债收益率的合计幅度是10年来第二大两日跌幅,仅低于2009年3月5-6日的两日跌幅,当时英国首次推出量化宽松政策.

欧洲股市周三收高,扳回前一交易日大跌的部分跌幅,投资者买入此前遭到重创的银行股,业绩强劲带动Randgold Resources(RRS.L)和Next(NXT.L)收涨.[.EUCN]

10年期英债较可比德债收益率差走宽1个基点,至45个基点.

周四英国债务管理局将标售20亿英镑票息为4.25%的2032年到期指标20年期英债GB20YT=RR.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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