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市场报道 | 2011年 11月 3日 星期四 02:48 BJT

〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产减少302亿美元--iMoneyNet

路透纽约11月2日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至11月1日的最近一周美国货币市场基金资产减少302亿美元,至2.581万亿(兆)美元.

报告指,最新一周,应税货币市场基金资产减少278.2亿美元,至2.297万亿美元.免税货币市场基金资产减少23.8亿美元,至2,844.1亿美元.

报告指出,应税货币市场资金收益率连续第14周持稳在0.02%.(完)

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--编译 母红;审校 李军

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