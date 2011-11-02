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市场报道 | 2011年 11月 3日 星期四 04:40 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收挫,因美国玉米产量预估高于预期

路透芝加哥11月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,因美国玉米产量预估高于预期,而且随着美元扳回部分跌幅,全球经济状况令人担忧.

Informa Economics预计2011年美国玉米产量和单产量均高于预估.

Intl FC Stone预计2011年美国玉米产量为124.57亿蒲式耳,略高于美国农业部目前预估的124.33亿,美国农业部将于11月9日公布下次产量预估.

美国主要交易所监管机构称,MF Global Holdings Ltd MF.N未能保护客户帐目,令商品市场再次感到震惊.

CBOT-12月玉米合约CZ1收低9-1/4美分,报每蒲式耳6.45美元.

12月合约跌破200日移动均线切入位6.52-1/2美元.九日相对强弱指标(RSI)为48.

今日CBOT玉米预估成交量为325,195口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 于春红;审校 利棣儿

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