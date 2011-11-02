〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收挫,因美国玉米产量预估高于预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥11月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,因美国玉米产量预估高于预期,而且随着美元扳回部分跌幅,全球经济状况令人担忧.
Informa Economics预计2011年美国玉米产量和单产量均高于预估.
Intl FC Stone预计2011年美国玉米产量为124.57亿蒲式耳,略高于美国农业部目前预估的124.33亿,美国农业部将于11月9日公布下次产量预估.
美国主要交易所监管机构称,MF Global Holdings Ltd MF.N未能保护客户帐目,令商品市场再次感到震惊.
CBOT-12月玉米合约CZ1收低9-1/4美分,报每蒲式耳6.45美元.
12月合约跌破200日移动均线切入位6.52-1/2美元.九日相对强弱指标(RSI)为48.
今日CBOT玉米预估成交量为325,195口.(完)
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--编译 于春红;审校 利棣儿
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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