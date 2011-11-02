〔美国债市〕WPP Group Finance 2010和EQT等发行公司债,不受FOMC影响

IFR纽约11月2日电---尽管企业通常避开在联邦公开市场委员会(FOMC)发布政策决定当日发债,但几家企业选择在今天入市发债,在早盘市况波动後,目前看来市场将相当强劲.如果FOMC政策声明不是在今天公布,可能将有更多企业利用此间市场融资,尽管希腊和欧洲情势可能带来重大的负面消息.

5亿美元10年期高级债券交易WPP Group Finance 2010 "WPPLN"今早今日上午入市.由WPP plc(WPP.L),WPP 2008 Ltd, WP 2005 Ltd和WPP Air 1 Ltd担保.票息为投资级别以下每一级别递增25个基点至最高的200%.巴克莱/美银美林/汇丰/苏格兰皇家银行(主动)/法国巴黎银行/花旗(被动)为联席簿记行.穆迪给此交易的评等为Baa3,标普的评级为BBB.

EQT Corp (EQT.N)也在今天宣布发行5亿美元SEC注册的10年期高级无担保债券,将在2021年11月15日到期,巴克莱/德意志银行/摩根大通为联席主动簿记行.今日将定价,结算时间为T+3.

据说该公司最初考虑将价格定在公债收益率上浮325个基点区域.官方价格指导为公债收益率上浮312.5个基点区域.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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