〔金属期市〕期铜走高,受正面的ADP数据和略微乐观的美联储展望提振

* 美联储维持货币政策不变

* 期铜在连跌两天後反弹

* Freeport预期第四季产量下降

* 2012年中国铜需求增速料降至6.4%

路透纽约/伦敦11月2日电---期铜周三上涨2%,结束连续两天下跌,因正面的ADP就业数据和略微乐观的美联储经济展望提振投资者风险偏好.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三表示,保持货币政策不变,且对经济前景的评估略微乐观.[ID:nCN8498744]

"美联储对经济前景的评估略微乐观.他们没有采取任何行动...可以被看作正面信号.经济看起来自发地缓慢前行."National Securities Corp首席市场分析师Donald Selkin称.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3升155美元,或2%,收报每吨7,885美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜HGZ1上涨7.85美分,或近2.24%,报每磅3.5810美元,盘中交易区间为3.4775-3.6295美元.

据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,10月ADP民间就业人数增加11万人,高于分析师预期的增加10.1万人.[ID:nEAPA20EH1]数据对铜价提供支持.

"铜基本面良好:供应疲软,而中国的需求仍强劲."渣打分析师Daniel Smith认为.

"年底前铜料强劲.基本金属将继续震荡,铜的表现将好于其他金属,因基本面更为强劲."Smith指出,并表示客户的反馈显示未来几个月铜需求强劲.

Freeport-McMoRan Copper & Gold(FCX.N)周二晚些时候称,印尼Grasberg矿山罢工导致生产加工速度不足以满足第四季销售目标.

"隔夜上涨的原因是,市场认为昨天关于希腊的消息没有之前担忧的那麽差."法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师Stephen Briggs称.

周三公布的调查显示,因欧债危机严重影响到新工厂订单,欧元区制造业10月萎缩程度比之前报导的更深.[ID:nCN1191868]

安泰科资深分析师杨长华周三称,中国2012年精炼铜需求增速料放缓至6.4%,今年为8.5%.2012年精炼铜实际消费量可能升至785万吨,今年料为738万吨.[ID:nCN1192898]

"2012年中国铜需求可能一定程度上减弱,不过将维持全球商品需求."经济学人讯息部(EIU)商品分析师Caroline Bain表示.EIU预计中国明年初开始放宽货币政策.

"2011年中国料耗尽基本金属库存,随着价格下跌,2012年初中国可能急于买入."她在报告中写道.

LME铜库存今日再次下降,上个月减少约10%.<0#MCUSTX-LOC-GRD>[ID:nCN1192826]

以下为1644GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 357.30 7.05 +2.01 444.70 -19.65

LME期铝 2126.00 15.00 +0.71 2470.00 -13.93

LME期铜 7875.00 145.00 +1.88 9600.00 -17.97

LME期铅 2024.00 42.00 +2.12 2550.00 -20.63

LME期镍 18575.00 -25.00 -0.13 24750.00 -24.95

LME期锡 22000.00 0.00 +0.00 26900.00 -18.22

LME期锌 1926.00 13.00 +0.68 2454.00 -21.52

上海期铝 16285.00 -55.00 -0.34 16840.00 -3.30

上海期铜 58670.00 960.00 +1.66 71850.00 -18.34

上海期锌 15325.00 20.00 +0.13 19475.00 -21.31

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李富强;审校 利棣儿

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