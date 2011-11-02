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市场报道 | 2011年 11月 3日 星期四 03:44 BJT

〔纽约期市〕软商品期货多数收高,希腊决定进行公投降低市场风险偏好

路透纽约/伦敦11月2日电---软商品期货周三因空头回补而多数收高,20国集团(G20)会议即将举行及希腊决定对救助方案进行公投,降低了市场的风险偏好.

希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)周三面临德法领导人的拷问,此前帕潘德里欧提议就救助协议进行公投,获得其内阁支持.

投资者依然担心经济衰退,欧元区10月制造业放缓程度甚于此前报告,调查显示欧元区债务危机严重伤害了企业新订单.

分析师称,软商品与其他金融市场走势一致,市场人士关注周四至周五将举行的G20会议,美国就业数据,以及周五对希腊政府进行的信任投票.

"人们在G20会议及就业数据公布前结清部位,"Country Hedging Inc分析师Sterling Smith称.

洲际交易所(ICE)-12月可可期货CCZ1收高65美元,报每吨2,665美元,伦敦12月可可期货LCCZ1涨25英镑,报每吨1,654英镑.

可可市场因供应充足及西非到货数据上升而承压,西非是全球主要可可产地.

交易商称,经纪商MF Global倒闭的影响似乎正接近尾声.

糖和咖啡市场处于观望状态,关注希腊和欧元区情势.

ICE-3月原糖期货SBH2涨0.08美分,报每磅25.42美分,伦敦12月白糖合约LSUZ1下跌10美分,报每吨680.30美元.

ICE指标12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1涨0.35美分,报每磅2.24美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCF2收低16美元,收报每吨1,862美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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