〔纽约期市〕软商品期货多数收高,希腊决定进行公投降低市场风险偏好

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约/伦敦11月2日电---软商品期货周三因空头回补而多数收高,20国集团(G20)会议即将举行及希腊决定对救助方案进行公投,降低了市场的风险偏好.
希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)周三面临德法领导人的拷问,此前帕潘德里欧提议就救助协议进行公投,获得其内阁支持.
投资者依然担心经济衰退,欧元区10月制造业放缓程度甚于此前报告,调查显示欧元区债务危机严重伤害了企业新订单.
分析师称,软商品与其他金融市场走势一致,市场人士关注周四至周五将举行的G20会议,美国就业数据,以及周五对希腊政府进行的信任投票.
"人们在G20会议及就业数据公布前结清部位,"Country Hedging Inc分析师Sterling Smith称.
洲际交易所(ICE)-12月可可期货CCZ1收高65美元,报每吨2,665美元,伦敦12月可可期货LCCZ1涨25英镑,报每吨1,654英镑.
可可市场因供应充足及西非到货数据上升而承压,西非是全球主要可可产地.
交易商称,经纪商MF Global倒闭的影响似乎正接近尾声.
糖和咖啡市场处于观望状态,关注希腊和欧元区情势.
ICE-3月原糖期货SBH2涨0.08美分,报每磅25.42美分,伦敦12月白糖合约LSUZ1下跌10美分,报每吨680.30美元.
ICE指标12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1涨0.35美分,报每磅2.24美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCF2收低16美元,收报每吨1,862美元.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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