〔纽约汇市〕欧元结束三天连跌走势而上扬,盘中交投震荡

* 投资者对于希腊的信任投票表示谨慎

* 希腊能否获得第六笔救助贷款遭质疑

* 美联储对美国经济状况略更乐观

路透纽约11月2日电---欧元兑美元周三上涨,结束了三天来的跌势,盘中交投震荡,因希腊与欧盟和国际货币基金组织(IMF)即将摊牌.

IMF理事会消息人士称,欧盟/IMF将不会发放对希腊的80亿欧元第六笔贷款,直至希腊举行公投後.[ID:nCN8498824]

欧元区领导人上周签署了对希腊的第六笔贷款,但消息人士称,目前尚未支付,要到公投後才会支付,如果没有这笔贷款,希腊可能面临破产.

纽约汇市尾盘,欧元/美元EUR= EUR=EBS上涨0.3%,至1.3742美元,高于周二触及的三周低点1.3608美元.

盘中欧元在电子交易平台EBS上一度升至1.38294美元的日高,近期阻力位在1.3845美元左右,这是从8月29日高位1.4550美元至10月4日低点1.3145美元跌势的50%回调位.

投资者仍在等待来自欧洲的正面消息,但分析师持更加谨慎的态度.

有报导援引希腊政府发言人的话称,全民公投中选民将就欧盟新救助协议投票,而非是否留在欧元区.[ID:nCN8498854]受此影响,欧元再度上涨.

欧元集团主席贾克周三表示,欧元区不允许成员国背弃上周峰会达成的决议,[ID:nCN1193760],这话亦提振了欧元.

美国联邦公开市场委员会(FOMC)会後表示,第三季美国经济成长有些增强,美元因而扳回稍早一些跌幅,但投资者认为这不足以抵消对欧元区的担心.

投资者将美联储声明解读为取消进一步放宽政策的可能性,至少目前来说如此.

市场的主要焦点是希腊,该国总理帕潘德里欧(George Papandreou)意外建议对救助方案进行公投後,投资者担心希腊可能出现债务违约.

市场整体基调是偏好风险,报告显示,希腊公投可能将在12月4日或11日进行,提及具体时间被认为是有利于欧元.

投资者亦关注周五希腊政府将进行的信任投票.如果帕潘德里欧在投票中失利,那麽将举行新的大选,很有可能不再举行公投.但这一结果可能引发新的不确定性,增加希腊债务违约的机率,并提高危机蔓延至意大利和西班牙等其他国家的风险.

在20国集团(G20)会议前,帕潘德里欧将会见法国和德国领导人.

美元/日圆JPY= JPY=EBS下跌0.3%,至78.06日圆,日本周一抛售了创纪录的价值近1,000亿美元的日圆,带动美元/日圆从75.311日圆左右的纪录低点升至79.55日圆的高位.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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