〔全球金市〕金价上扬近1%,美联储称第三季经济成长略有改善

* 金价守住涨幅,之前美联储下调GDP预估但保持政策不变

* 欧元区和希腊情势令避险买盘有所增加

* 跟随风险资产涨势,美国民间就业数据提供支撑

路透纽约11月2日电---金价周三上扬近1%,跟随风险资产走势,之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)表示,美国经济第三季有所增强,尽管下调了今年成长预估.

尽管许多投资者重新买入风险资产,但金价这一传统的避险工具也获得支撑,因消息人士称,在希腊就援助计划举行公投举行前,欧盟/IMF将不会发放应于本月支付的给希腊的80亿欧元第六笔贷款.

1847 GMT,现货金XAU=上涨0.8%,报每盎司1,733.30美元,过去七日累积上涨约5%,受助于与欧元区相关的不确定性.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ1收涨17.80美元,报每盎司1,729.60美元

成交量较前一日有所回落,且低于30日均值.

金价在震荡交投中守住涨幅,之前美联储下调经济成长预期,上调失业率预期,且暗示欧洲债务危机对美国经济构成巨大下档风险.

在会後声明中,美联储未直接暗示正考虑扶助经济的新举措.芝加哥联储总裁埃文斯希望美联储在会上进一步放宽政策.

分析师称,因经济成长前景不振,美联储倾向于在较长时间内实施宽松政策,这令金价受益.

今日稍早,美国股市和商品市场上扬也扶助金价.

金价将继续受欧洲情势的发展所影响,之前德法两国告诉希腊必须快速决定是否希望留在欧元区.

投资者还等待欧洲央行周四将公布的利率决定.20国集团(G20)峰会将在周四召开,会上可能就债务危机解决方案向欧洲施压.

黄金投资需求本周继续增加,从黄金上市交易基金净流入增加中得以反映.

本月,路透追踪的主要上市交易基金的黄金持仓量增加逾80万吨,为7月以来最大月度增幅.

现货白银XAG=上扬2.7%,报每盎司34.17美元.现货铂金XPT=上涨1%,每盎司1,597.99美元.现货钯金XPD=劲扬2.5%,报每盎司647.25美元.

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最新价格/ 当日 当日 当前

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1729.60 17.80 1.0 1715.50 1745.60 128,584

COMEX白银期货 SIZ1 33.943 1.212 3.7 33.100 34.435 34,232

COMEX铂金期货 PLF2 1601.30 19.30 1.2 1581.10 1617.50 4,533

COMEX钯金期货 PAZ1 648.65 13.65 2.1 631.30 652.85 1,939

现货金 XAU= 1733.30 14.35 0.8 1715.10 1743.89

现货银 XAG= 34.170 0.900 2.7 33.140 34.360

现货铂金 XPT= 1597.99 15.34 1.0 1583.00 1610.49

现货钯金 XPD= 647.25 15.75 2.5 634.88 650.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 母红;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=