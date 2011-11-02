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市场报道 | 2011年 11月 3日 星期四 04:11 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数上涨1.53%,Nasdaq指数上升1.27%

路透纽约11月2日电---美国股市周三在两日大跌後反弹,此前美联储称在有需要时准备为刺激经济做更多,扶助止住投资者对欧债危机持续的恐慌反应.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI上升178.08点,或1.53%,报11,836.04点;标准普尔500指数.SPX上涨19.62点,或1.61%,至1,237.90点.Nasdaq指数.IXIC攀升33.02点,或1.27%,报2,639.98点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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