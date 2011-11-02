〔纽约期市〕ICE期棉因投机卖盘而收低,市场关注欧债危机

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约11月2日电---期棉周三因投机卖盘而收低,交易员称,因投资者担心欧元区债务危机迟迟得不到解决而采取守势.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收低1.20美分,或1.2%,报每磅0.9834美元,盘中交投区间介于0.98-1.007美元.
汤森路透初步数据显示,周三成交量超过20,000口,较30日均值高出逾三分一.
周五,棉花合约收在1.0437美元,此为近月合约六周以来最高结算价,受对欧债危机得到解决的乐观情绪带动.
但希腊将救助计划进行公投的决定令大部份金融市场走低,因担心全球经济衰退,棉花市场也未能幸免.
独立分析师Mike Stevens表示,看到指数基金展期棉花头寸.
交易商说,还有部分结清部位是和美国经纪商MF Global申请破产保护有关.
市场将等待美国农业部周四公布的周度出口销售报告,判断美国棉花出口销售的速度.
技术方面,交易员称12月合约可能很快跌向上周触及的近期低位0.96美元,并可能进一步跌向0.93美元,甚至0.90美元.
洲际交易所(ICE)数据显示,截至11月1日,棉花市场未平仓合约为164,904口,为4月20日以来最高.周二期棉成交量为37,442口,高于上一日的25,331口.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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