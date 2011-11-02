〔加拿大汇市〕加元兑美元小幅走强,尽管市场仍担忧希腊公投

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多11月2日电---加元兑美元周三小幅走强,因全球市场从周二的大跌中反弹,尽管对希腊公投可能导致该国债务违约的担忧仍在.
"市场出现一些与欧洲无关的波动.美国联邦公开市场委员会(FOMC)一定程度上也推动了市场,但是贝南克的评论不大会像(欧洲央行)的评论那样影响市场."Scotia Capital外汇交易主管David Bradley表示.
加元/美元CAD=D3收报1.0136加元,或0.9866美元,周二北美市场尾盘收报1.0188加元,或0.9815美元.
Bradley认为市场在未来48小时可能出现的一些风险以前盘整,1.01加元附近有"不错的支撑".
市场将关注周四的欧洲央行政策会议结果和周五的加拿大与美国就业数据.(完)
--编译 李富强;审校 利棣儿
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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