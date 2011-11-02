〔美国股市〕ADR收高,但Panasonic和索尼ADR下跌

路透纽约11月2日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三反弹,索尼(Sony)(SNE.N)给出令人失望的财测,消息打压日本企业ADR.

日本索尼(6758.T)周三将全年营业利润展望下调90%至三年来最低水平,因泰国洪水打乱该公司照相机生产步调,而日圆强势和欧美电视销售不振早已让该公司吃足苦头.[ID:nCT0415240]

在美国上市的索尼股价下挫6%,报18.53美元.

PanasonicPC.N在本周稍早表示,预计年度亏损55亿美元,也拖累其ADR下跌2.3%,至9.42美元.

整体而言,ADR上涨,因美联储称,准备在有需要时采取进一步行动扶助经济.这帮助抵销欧洲债务危机的部份忧虑,尽管消息人士称欧盟和国际货币基金组织在希腊公投前不会向希腊发放80亿欧元援助贷款.

能源和矿业类ADR升幅居前,必和必拓(BHP.N)上升2.4%,报77.40美元,中石油(PTR.N)上涨2.5%,报130.50美元,巴西的Petrobras (PBR.N)涨2.4%,报26.80美元.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR上升1.14%,标准普尔500指数.SPX收高1.6%.

纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR升0.83%,亚洲企业ADR指数.BKAS涨1.31%,拉丁美洲ADR指数.BKLA劲升2.22%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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