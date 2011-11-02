〔美国债市〕公债价格持稳至走低,美联储调降成长预期

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 美联储下调美国成长预期,保持近零利率不变
* ADP民间就业数据强劲和股市上涨令公债承压
* 德法领导人敦促希腊尽快作出决定
路透纽约11月2日电---美国公债价格周三持稳至走低,因股市强势被美国联邦储备理事会(FED,美联储)调降成长预期以及对欧元区债务危机最终结果的担忧所抵消.
美联储在政策会议结束後发表的声明中指出,经济成长在第三季有所增强,但美联储暗示成长风险看似令进一步放宽政策的可能性犹存.
美联储下调了经济成长预期,主席贝南克在会後的记者会上表示,经济成长步伐可能仍"令人沮丧的缓慢".
"看似公债受到至少两种势力所左右,一方面美联储保持政策不变,经济数据出现部分改善的迹象,另一方面下周将有新债供应,以及市场担忧欧洲可能出现变动,"康涅狄格州CRT Capital Group的公债策略师David Ader表示.
公债市场过去三日大涨,主要受助于对欧洲危机扩散的担忧.指标10年期公债US10YT=RR价格持稳,收益率报1.99%.30年期公债US30YT=RR价格回落8/32,收益率从周二尾盘的3%升至3.01%.
股市收涨,受助于向好的ADP民间就业数据显示,10月美国民间行业岗位增加11万个,胜过预期.报告还显示,9月数据被上修.
美国股市三大股指上扬超过1%.
公债投资者关注欧洲和美联储发布的指引.
"一方面,美联储下调成长预期,这对公债利好,但另一方面,美联储还表示这可能导致其实施更多宽松政策,"纽约The Williams Capital Group的固定收益销售和交易部主管David Coard称.
欧盟救助协议要求希腊实施更多撙节举措也受到关注.公债周二受避险买盘推动上扬,之前希腊称将就救助计划进行全民公投.
分析师表示,周三有关公投时间和性质的报导令投资者对公投的理解有所改善.
德国周三敦促希腊领导人帕潘德里欧提供他提议的公投将对欧洲/国际货币基金组织(IMF)救助计划产生何种影响的明确信息,以及他将向希腊民众提出何种问题以及何时举行公投等.
德法两国告诉希腊在对1,300亿欧元欧元区救助计划进行公投时应尽快决定是否希望留在欧元区.
美国财政部周三宣布将进行720亿美元的季度再融资,其中包括标售三年期,10年期和30年期公债,下周将筹集481亿美元的新资金.
在财政刺激政策立法以及国会委员会减赤行动不确定之际,财政部表示将进行公债标售,规模保持稳定.
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价格 变动 收益率%
两年期公债US2YT=RR 100-01/32 (+01/32) 0.230
五年期公债US5YT=RR 100-18/32 (+03/32) 0.888
10年期公债US10YT=RR 101-06/32 (+) 1.991
30年期公债US30YT=RR 114-13/32 (-07/32) 3.014 (完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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