〔国际油市〕NYMEX原油期货收高,希腊危机忧虑限制升幅

* 美元走软和股市上扬对油价有支撑

* EIA公布上周美国原油和汽油库存增加

* 关注周四美国公布的上周初请失业金数据

路透纽约11月2日电---美国原油期货周三小幅收高,盘中交投震荡,因美元走软和美股上扬为油价提供了支撑,尽管对希腊和欧元区债务危机的担忧限制了油价的升幅.

美国原油期货之前连跌三个交易日.

欧元兑美元攀升,结束了三天来的跌势,盘中交投震荡,因希腊与欧盟和国际货币基金组织(IMF)即将摊牌.[FRX/CN]

根据IMF理事会和欧盟的消息人士,欧盟和IMF将在希腊就欧盟最新救助计划举行全民公投前不会发放80亿欧元金援,消息令美国和布兰特原油期货回落.

油价周二因希腊总理意外决定就救助方案举行全民公投而承压下挫.

周三的经济报告显示美国10月民间就业增长强于预期,盘初支撑油价,但就业市场缺乏强劲增长,巩固了美联储对经济进展将可能"令人沮丧的缓慢"的观点.

美联储在为期两日货币政策会议後发布声明,称第三季经济成长增强,但联储也下调了对经济成长的预估,上调了失业率预估.

美国能源资料协会(EIA)公布上周美国原油库存增加183万桶,高于预期,汽油库存增加136万桶,馏分油库存减少358万桶.分析师原本预计原油库存增加110万桶,馏分油库存减少150万桶,汽油库存减少60万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-12月原油期货CLZ1收报92.51美元,小涨0.32美元或0.35%,盘中在90.97-93.79美元之间交投.

据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,10月ADP民间就业人数增加11万人,高于分析师预期的增加10.1万人.[ID:nEAPA20EH1]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

12月原油 92.51 0.32 0.4% 90.97 93.79 250,144 351,343

1月原油 92.35 0.30 0.3% 90.91 93.60 58,944 88,060

12月RBOB汽油 2.6272 0.0028 0.1% 2.6049 2.6879 46,802 50,362

1月RBOB汽油 2.6082 0.0036 0.1% 2.5846 2.6584 31,286 26,761

12月取暖油 3.0007 -0.0372 -1.2% 2.9940 3.0637 58,510 66,828

1月取暖油 3.0003 -0.0326 -1.1% 2.9938 3.0584 33,620 22,394

ICE合约

12月布兰特 109.34 -0.20 -0.2% 108.56 111.47 226,652 239,030

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 444,163 648,158 680,715 1,345,024 -540

汽油 124,383 119,976 136,480 270,366 -4,052

取暖油 141,596 122,746 146,000 293,652 -2,016(完)