〔国际油市〕NYMEX原油期货收高,希腊危机忧虑限制升幅

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 美元走软和股市上扬对油价有支撑
* EIA公布上周美国原油和汽油库存增加
* 关注周四美国公布的上周初请失业金数据
路透纽约11月2日电---美国原油期货周三小幅收高,盘中交投震荡,因美元走软和美股上扬为油价提供了支撑,尽管对希腊和欧元区债务危机的担忧限制了油价的升幅.
美国原油期货之前连跌三个交易日.
欧元兑美元攀升,结束了三天来的跌势,盘中交投震荡,因希腊与欧盟和国际货币基金组织(IMF)即将摊牌.[FRX/CN]
根据IMF理事会和欧盟的消息人士,欧盟和IMF将在希腊就欧盟最新救助计划举行全民公投前不会发放80亿欧元金援,消息令美国和布兰特原油期货回落.
油价周二因希腊总理意外决定就救助方案举行全民公投而承压下挫.
周三的经济报告显示美国10月民间就业增长强于预期,盘初支撑油价,但就业市场缺乏强劲增长,巩固了美联储对经济进展将可能"令人沮丧的缓慢"的观点.
美联储在为期两日货币政策会议後发布声明,称第三季经济成长增强,但联储也下调了对经济成长的预估,上调了失业率预估.
美国能源资料协会(EIA)公布上周美国原油库存增加183万桶,高于预期,汽油库存增加136万桶,馏分油库存减少358万桶.分析师原本预计原油库存增加110万桶,馏分油库存减少150万桶,汽油库存减少60万桶.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-12月原油期货CLZ1收报92.51美元,小涨0.32美元或0.35%,盘中在90.97-93.79美元之间交投.
据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,10月ADP民间就业人数增加11万人,高于分析师预期的增加10.1万人.[ID:nEAPA20EH1]
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
12月原油 92.51 0.32 0.4% 90.97 93.79 250,144 351,343
1月原油 92.35 0.30 0.3% 90.91 93.60 58,944 88,060
12月RBOB汽油 2.6272 0.0028 0.1% 2.6049 2.6879 46,802 50,362
1月RBOB汽油 2.6082 0.0036 0.1% 2.5846 2.6584 31,286 26,761
12月取暖油 3.0007 -0.0372 -1.2% 2.9940 3.0637 58,510 66,828
1月取暖油 3.0003 -0.0326 -1.1% 2.9938 3.0584 33,620 22,394
ICE合约
12月布兰特 109.34 -0.20 -0.2% 108.56 111.47 226,652 239,030
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 444,163 648,158 680,715 1,345,024 -540
汽油 124,383 119,976 136,480 270,366 -4,052
取暖油 141,596 122,746 146,000 293,652 -2,016(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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