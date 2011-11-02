〔表格〕新西兰第三季经季节调整後的失业率为6.6%,高于预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透惠灵顿11月3日电---新西兰统计局周四公布,第三季经季节调整後的失业率为6.6%,就业人数增加0.2%,劳动参与率为68.4%.
路透调查受访分析师对数据的预估中值为,失业率为6.4%,就业人数增加0.4%,劳动参与率为68.5%.
具体数据如下(括号中数据为初值):
(经季节调整) 第三季 前一季 上年同期
失业率(%) 6.6 6.5 6.4
失业人口 157,000 154,000 150,000
就业人口(百万) 2.22 2.21 2.19
参与率(%) 68.4 68.3 (68.4) 68.3
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(较前季变化%) 第三季 前一季 上年同期
就业成长 +0.2 +0.1 (0.0) +1.1
兼职就业 -0.6 -0.2 (-0.1) +2.8
全职就业 +0.4 +0.3 (+0.2) +0.6
工时 +1.0 +1.5 (+1.6) +0.4 (完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
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