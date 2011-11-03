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市场报道 | 2011年 11月 3日 星期四 22:09 BJT

〔表格〕美国9月工厂订单增长0.3%,市场预估为下降0.1%

路透11月3日电---美国商务部周四公布,美国9月工厂订单增长0.3%,市场预估为下降0.1%,9月耐久财(耐用品)订单修正後为下跌0.6%,前值为下降0.8%.

以下为详细数据(经季节调整後较上月变动百分比,%):

9月 8月 7月

总体新订单 0.3 0.1 2.1

扣除运输 1.3 -0.1 0.6

扣除国防 0.2 持平 2.3

耐久财 -0.6 0.1 4.2

电脑/电子产品 1.8 1.4 -3.5

运输设备 -7.1 0.8 15.0

非国防资本财 -1.8 5.4 4.2

扣除飞机的非国防资本财

2.9 0.9 -0.3 (完)

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--编译 母红;审校 于春红

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