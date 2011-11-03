〔表格〕美国9月工厂订单增长0.3%,市场预估为下降0.1%

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透11月3日电---美国商务部周四公布,美国9月工厂订单增长0.3%,市场预估为下降0.1%,9月耐久财(耐用品)订单修正後为下跌0.6%,前值为下降0.8%.
以下为详细数据(经季节调整後较上月变动百分比,%):
9月 8月 7月
总体新订单 0.3 0.1 2.1
扣除运输 1.3 -0.1 0.6
扣除国防 0.2 持平 2.3
耐久财 -0.6 0.1 4.2
电脑/电子产品 1.8 1.4 -3.5
运输设备 -7.1 0.8 15.0
非国防资本财 -1.8 5.4 4.2
扣除飞机的非国防资本财
2.9 0.9 -0.3 (完)
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--编译 母红;审校 于春红
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
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