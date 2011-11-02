〔加拿大股市〕上扬1%,之前两日连跌

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多11月2日电---加拿大股市多伦多证交所S&P/TSX综合指数周三上扬,之前两日连跌,因美国数据强劲且商品价格上扬,扶助抵消对希腊对欧元区救助协进行公投的担忧.
铜价,油价,金价和基础金属价格对美联储声明作出正面反应,声明称,第三季经济状况略有增强,且经济面临的风险令进一步放宽政策的可能性犹存.
但涨幅受限,因市场担忧希腊全民公投将拒绝接受1,300欧元的欧元区救助计划,这将对全球经济造成重大冲击.
美国数据显示,10月民间行业就业岗位增加,扶助支撑分析师有关美国经济保持缓慢增长,且并未滑向衰退的观点.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收涨126.66点,或1%,报12,241.76点,回吐稍早升幅,盘中高点为12,325.77点.
能源和材料股对大盘贡献最大,基础金属类股涨幅超过3%,能源股攀升1.7%.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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