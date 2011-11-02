〔亚洲汇市〕欧元在亚洲盘初持坚,静待希腊方面的消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
2205GMT--欧元在亚洲盘初持坚,此前希腊称计划中的全民公投将就援救计划、而非是否留在欧元区徵询选民的意见,是次公投可能会在12月初、而非1月进行,投资者感到稍有些宽慰.
法国和德国将在20国集团(G20)峰会前与希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)会晤,之後发表联合声明.
包括希腊违约在内的大量不确定性仍存,阻碍欧洲债务危机情势改善.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。