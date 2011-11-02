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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 06:29 BJT

〔亚洲汇市〕欧元在亚洲盘初持坚,静待希腊方面的消息

2205GMT--欧元在亚洲盘初持坚,此前希腊称计划中的全民公投将就援救计划、而非是否留在欧元区徵询选民的意见,是次公投可能会在12月初、而非1月进行,投资者感到稍有些宽慰.

法国和德国将在20国集团(G20)峰会前与希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)会晤,之後发表联合声明.

包括希腊违约在内的大量不确定性仍存,阻碍欧洲债务危机情势改善.

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