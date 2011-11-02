《综述》美联储调降美国GDP预估,考虑采取更多措施刺激经济复苏

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 美联储持观望态度;调降经济成长预估
* 贝南克表示,购买MBS是"可行选项"
* 美联储密切关注欧洲局势发展,认为存在高度风险
* 芝加哥联储银行总裁埃文斯希望立即放宽政策
路透华盛顿11月2日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三调降经济成长预估,上调失业率预估,并称正考虑购买更多抵押支持债券来刺激举步维艰的经济复苏.
九名美联储决策小组成员投票赞成维持政策稳定,一名官员敦促立即推出更多刺激措施,主席贝南克则表示欧债危机给经济带来重大风险.
在两日会议结束後的新闻发布会上,贝南克表示,扩大购买抵押支持证券(MBS)对扶助经济而言是一可行选项,并称美联储仍在寻找其他途径,就政策方向给出更清晰指引.
"虽然我们仍认为经济活动和就业市场环境将逐渐好转,但这一进程可能令人沮丧地缓慢,"他说.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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