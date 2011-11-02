《综述》美联储调降美国GDP预估,考虑采取更多措施刺激经济复苏

路透华盛顿11月2日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三调降经济成长预估,上调失业率预估,并称正考虑购买更多抵押支持债券来刺激举步维艰的经济复苏.

九名美联储决策小组成员投票赞成维持政策稳定,一名官员敦促立即推出更多刺激措施,主席贝南克则表示欧债危机给经济带来重大风险.

在两日会议结束後的新闻发布会上,贝南克表示,扩大购买抵押支持证券(MBS)对扶助经济而言是一可行选项,并称美联储仍在寻找其他途径,就政策方向给出更清晰指引.