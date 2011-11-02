〔货币市场〕市场对欧洲央行年底前降息的预期转强,美元融资市场紧张

路透纽约11月2日电---货币市场已开始消化欧洲央行(ECB)可能在12月底之前完全逆转今年升息周期的微小可能,因为希腊计划针对最新的救助方案举行全民公投撼动市场.

市场对欧洲央行周四是否在结束政策会议後降息的不同看法仍势均力敌,即便周一出炉的数据显示,欧元区10月通胀率连续第二个月保持在3%,高于央行接近2%的目标水平.

不过12月欧元无担保之加权平均隔夜利率合约暗示,欧洲央行降息50个基点至1%的可能性有20%.在希腊宣布将举行公投之前,市场认为央行仅会降息25个基点.

"对12月会议结果的预期自本周初以来出现重大转变...(降息50基点的)可能性在过去几天中增加."巴克莱资本的分析师Giuseppe Maraffino指出."我们正进入经济急剧减速的时期,通胀应该不是问题,因为通胀率在明年预计将降至2%以下,而且市场信心在过去两天由于希腊公投的消息而恶化.从这个角度而言,欧洲央行实施进一步的刺激举措是有必要的."

该央行周四将在新总裁德拉吉的主持下开会.分析师认为,若央行暗示物价风险偏向下档,可能就预示着12月降息.

希腊出人意料地将就1,300亿欧元救助计划举行公投,也加剧了美元融资市场的紧张状况.交叉汇率基差互换暗示,在欧洲领导人达成债务危机解决方案後,欧元/美元互换成本最初持稳,但随後攀升.

日本央行周三在市场操作中向银行业者提供美元资金,为去年7月以来的首次.这也暗示欧元区债务危机引发的市场紧张可能正在扩大.(完)

--编译 徐文焰;审校 王冠中

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