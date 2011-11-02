《综述》德法要求希腊迅速就是否续留欧元区作出决定,将暂缓发放援金

* 德法要求希腊就欧元方案作出清晰表示

* 亚洲各国在G20峰会前夕敦促欧洲遏制危机

* 欧盟和IMF消息人士表示全民公投将拖延援助金发放

* 意大利银行业承压,EFSF推迟发债

路透法国戛纳11月2日电---德法周三向希腊施压,要求其迅速就是否欲留在欧元区作出决定,此前希腊决定就欧盟/国际货币基金组织(IMF)救援方案进行全民公投,引发全球市场恐慌.

法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)和德国总理梅克尔邀请希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)与欧盟高级官员一道,在20国集团(G20)峰会召开前夕于戛纳进行紧急会谈.希腊此举令G20各国措手不及.

德法表示,他们将敦促希腊总理迅速落实措施,来化解欧元区债务危机.希腊政府的行动令外界对欧债危机的疑虑再起.

帕潘德里欧在抵达餐会现场时并未发表评论.在会上,他料将承受欧洲各国针对其未通报欧盟夥伴国,单方面决定进行公投的怒气,而欧盟各成员国正向希腊提供救援.