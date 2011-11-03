中国首次空间交会对接成功

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月3日电---中国“天宫一号”目标飞行器与“神舟八号”飞船周四成功实现首次无人自动交会对接，这是中国突破载人航天技术、未来建立长时间运行空间站的关键测试。
电视直播图像显示，“天宫一号”和“神舟八号”在340公里高度的外太空交会对接。
“天宫一号”于9月29日发射升空，是中国发展航天事业、准备未来建立空间站计划中的一部分。
中国国务院总理温家宝和其他一些官员在北京飞行控制中心观看交会对接实况，彰显政府对载人航天工程的重视以及发展航天事业的雄心壮志。
新华社引述载人航天工程总设计师周建平的话称，“对于载人航天工程的未来发展，掌握交会对接技术为中国建设空间站奠定了坚实基础。”
载人航天工程一位新闻发言人周一称，中国在2012年还会进行两次类似的对接，届时至少会搭载一名宇航员。
中国的目标是在2020年前後组建自己的载人空间站。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽