中美科技合作于美有益--白宫顾问

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月2日电---针对一些美国议员质疑中美科技合作加强了中国军力，奥巴马总统科技顾问John Holdren称，这些合作对美国大有益处，并反驳应减少中美技术交流的观点。
Holdren是白宫科技政策办公室主任，他对众议院外交事务委员会表示，过去30年的中美科技合作，给美国带来的收获，遍及物理、公共卫生、害虫及污染防控，以及核安全。
他说：“当然，奥巴马政府很关注中国国内对美国知识产权的侵害。”
“我们很清楚，并且也关注，在与中国的合作中，敏感的商业及军事科技有泄露的危险。”
共和党籍众议员Frank Wolf是控制美国科技与太空探索预算的众议院专门小组主席，他引用2011年预算决议案一项条款称，应阻止使用美国联邦政府资金来支持与中国的科技与太空项目交流。
他说：“对于这届政府明显的态度，急切的想在中国的太空项目上与其合作，并很愿意的共享其他敏感科技，我感到困惑不解。”
“美国同中国人民解放军合作，助其发展太空项目，没有任何利益可图。”（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽