中美科技合作于美有益--白宫顾问

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月2日电---针对一些美国议员质疑中美科技合作加强了中国军力，奥巴马总统科技顾问John Holdren称，这些合作对美国大有益处，并反驳应减少中美技术交流的观点。

Holdren是白宫科技政策办公室主任，他对众议院外交事务委员会表示，过去30年的中美科技合作，给美国带来的收获，遍及物理、公共卫生、害虫及污染防控，以及核安全。

他说：“当然，奥巴马政府很关注中国国内对美国知识产权的侵害。”

“我们很清楚，并且也关注，在与中国的合作中，敏感的商业及军事科技有泄露的危险。”

共和党籍众议员Frank Wolf是控制美国科技与太空探索预算的众议院专门小组主席，他引用2011年预算决议案一项条款称，应阻止使用美国联邦政府资金来支持与中国的科技与太空项目交流。

他说：“对于这届政府明显的态度，急切的想在中国的太空项目上与其合作，并很愿意的共享其他敏感科技，我感到困惑不解。”

“美国同中国人民解放军合作，助其发展太空项目，没有任何利益可图。”（完）