〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数降至六周低位,前景看淡

路透伦敦11月2日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三跌至六周低位,因海岬型船运市场持续放缓压制整体市场人气.

波罗的海乾散货运价指数下滑53点或2.77%,至1,859点,为连续第六日下滑,且来到9月21日以来的最低位.

"缺乏新的实货交易,导致船运活动下降,增强了负面人气,"巴克莱资本的铁矿石与货运交易员Richard Lee表示,但有迹象显示,有些人相信进一步下跌的空间可能有限.

铁矿石船货占整体海岬型运量约三分之一,而经纪商称,价格走势仍是影响乾散货运的关键因素.

铁矿石现货价格周三继续上升,在价格自9月初以来下降逾30%以後,中国钢厂的购买活动增加.但由于钢产量缩减和铁矿石供应增加,将阻止价格大幅上涨.

波罗的海乾散货运价指数在8月在连跌18个交易日後触及逾三个月低点.该指数目前依旧走势不稳,且仍较去年同期水准低了逾25%.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周三下跌3.23%,平均获利为24,145美元,为9月19日以来的最低位,本周稍早曾触及2010年11月以来最高.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑1.2%,该型船舶平均获利为15,108美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.经纪商称,船只数量增加正令运费承压.(完)