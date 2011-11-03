奥巴马登2011福布斯权力榜首 普京、胡锦涛分列二、三位

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约11月2日电---据《福布斯》杂志日前出炉的年度权力榜，美国总统奥巴马成为2011年全球最具权力的人。基地组织头目本拉登和利比亚前领导人卡扎菲相继被杀後，奥巴马的影响力迅速攀升。
中国国家主席胡锦涛去年在该榜单上排名第一。
德国总理默克尔位列第四，仍是全球最有权力的女性。德国是欧洲最大经济体，对深陷困境的欧盟举足轻重。
决定再次参选总统的俄罗斯总理普京，与胡锦涛在今年全球权力榜中分别位列二、三名。
《福布斯》写道：“美国是全球最大经济体，也最具创新能力，拥有最强大的军力，因此，仍然无可争议地是全球最有影响力的国家。”
由于美国失业率居高不下，经济增长疲软，奥巴马在国内的支持率下滑，但他在国际舞台上的运气却与此大相径庭。
美军5月在巴基斯坦击毙本拉登，之前3月加入北约空袭利比亚，最终导致卡扎菲在10月被击毙。
微软联合创始人盖茨在榜单上位列第五，是最有权力的企业高管。这要归功于其慈善基金会支持的疟疾疫苗，该疫苗近期通过一项关键临床测试。
位列第六至十位的人物依次是：沙特国王阿卜杜拉、罗马天主教皇本笃十六世、美联储主席伯南克、Facebook创始人扎克伯格及英国首相卡梅伦。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
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