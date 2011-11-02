〔欧洲金融〕希腊总理称希腊人民希望留在欧元区,将践行成员国义务

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透法国戛纳11月2日电---希腊总理帕潘德里欧周三称,希腊人民希望留在欧元区,12月初举行的全民公投将证明这一点.
他表示,希腊会践行留在欧元区所需履行的义务,但他需要得到政治支持以外更广泛的支持.德法两国在戛纳20国集团(G20)峰会前夕与帕潘德里欧紧急召开会议.
帕潘德里欧在与德国总理梅克尔与法国总统萨科齐会谈後对记者称:"希腊人民希望自己留在欧元区.我们是欧元区的一部分,我们为此感到自豪."
"作为欧元区的一分子,意味着拥有许多权利,也肩负许多义务.我们会践行这些义务.我相信希腊人民中间存在广泛的共识,这就是我想要希腊人民来发表意见的原因."(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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