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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 07:20 BJT

〔亚洲汇市〕欧元走势迟滞,关注欧洲央行会议及G20峰会

* 欧元紧守海外市场涨幅

* 希腊总理称公投将于12月4-5日左右举行

* 欧洲央行、G20峰会和美国非农就业数据成焦点

* 日本市场因公众假日休市

路透悉尼11月3日电---欧元周四在亚洲市场盘初紧守海外市场涨幅,因在20国集团(G20)峰会召开前,对希腊计划就债务援助方案进行全民公投引发的恐慌效应多少有些消褪.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议并未推出任何新措,仅称正考虑扩大购买抵押支持证券(MBS)以刺激举步维艰的经济复苏.市场焦点随後转向即将召开的欧洲央行会议.

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