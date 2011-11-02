〔亚洲汇市〕欧元走势迟滞,关注欧洲央行会议及G20峰会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元紧守海外市场涨幅
* 希腊总理称公投将于12月4-5日左右举行
* 欧洲央行、G20峰会和美国非农就业数据成焦点
* 日本市场因公众假日休市
路透悉尼11月3日电---欧元周四在亚洲市场盘初紧守海外市场涨幅,因在20国集团(G20)峰会召开前,对希腊计划就债务援助方案进行全民公投引发的恐慌效应多少有些消褪.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议并未推出任何新措,仅称正考虑扩大购买抵押支持证券(MBS)以刺激举步维艰的经济复苏.市场焦点随後转向即将召开的欧洲央行会议.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。