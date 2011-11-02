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市场报道 | 2011年 11月 3日 星期四 07:30 BJT

〔欧洲金融〕IMF将在希腊公投结束後考虑第六笔希腊贷款--拉加德

路透法国戛纳11月2日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三称,将在希腊公投结束後考虑第六笔希腊贷款事宜.

拉加德在一份声明中称:"待公投完成,消除所有不确定性因素之後,我将向IMF执行董事会建议第六笔支援希腊经济计划的贷款."

拉加德亦参与了欧元区首脑与希腊总理帕潘德里欧的会谈.

拉加德对帕潘德里欧计划尽快举行公投表示欢迎.(完)

--编译 程琳;审校 张涛

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