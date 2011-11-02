〔欧洲金融〕IMF将在希腊公投结束後考虑第六笔希腊贷款--拉加德

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透法国戛纳11月2日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三称,将在希腊公投结束後考虑第六笔希腊贷款事宜.
拉加德在一份声明中称:"待公投完成,消除所有不确定性因素之後,我将向IMF执行董事会建议第六笔支援希腊经济计划的贷款."
拉加德亦参与了欧元区首脑与希腊总理帕潘德里欧的会谈.
拉加德对帕潘德里欧计划尽快举行公投表示欢迎.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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