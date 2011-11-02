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市场报道 | 2011年 11月 3日 星期四 07:39 BJT

〔加元汇率〕加拿大央行总裁称,央行关注加元汇率对经济和通胀的影响

路透渥太华11月2日电---加拿大央行总裁卡尼周三指出,在市场剧烈波动之际,央行尤为"警惕"汇率波动对通胀的影响.

"我们试图厘清其波动背後的原因,其对经济的影响,以及对消费者物价指数(CPI)的影响,之後我们会根据情况适当调整货币政策."卡尼在加拿大参议院全国金融委员会表示.

"显然,在出现重大变动或剧烈波动的时候,我们在进行分析时更要小心."他说.

卡尼表示,央行的分析表明,加元汇率上升10%将令整体CPI降低0.4个百分点.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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