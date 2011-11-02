〔加元汇率〕加拿大央行总裁称,央行关注加元汇率对经济和通胀的影响

路透渥太华11月2日电---加拿大央行总裁卡尼周三指出,在市场剧烈波动之际,央行尤为"警惕"汇率波动对通胀的影响.

"我们试图厘清其波动背後的原因,其对经济的影响,以及对消费者物价指数(CPI)的影响,之後我们会根据情况适当调整货币政策."卡尼在加拿大参议院全国金融委员会表示.