〔加元汇率〕加拿大央行总裁称,央行关注加元汇率对经济和通胀的影响

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透渥太华11月2日电---加拿大央行总裁卡尼周三指出,在市场剧烈波动之际,央行尤为"警惕"汇率波动对通胀的影响.
"我们试图厘清其波动背後的原因,其对经济的影响,以及对消费者物价指数(CPI)的影响,之後我们会根据情况适当调整货币政策."卡尼在加拿大参议院全国金融委员会表示.
"显然,在出现重大变动或剧烈波动的时候,我们在进行分析时更要小心."他说.
卡尼表示,央行的分析表明,加元汇率上升10%将令整体CPI降低0.4个百分点.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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