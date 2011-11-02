《综述》美国10月民间部门新增就业超过预期,但经济成长料仍缓慢

* 民间部门雇主10月招聘11万个职位--ADP

* 10月企业计划裁员人数下降--Challenger

* 美联储调降2012年GDP成长预估至2.5-2.9%,原为3.3-3.7%

路透纽约11月2日电---美国民间部门雇主上月招聘职位的数量超过预期,但就业市场难以取得强劲成长,强化了美国联邦储备理事会(美联储)的观点,即经济成长的进程可能"令人沮丧地缓慢".

美联储一方面承认第三季经济成长有所增强,但另一方面仍然调降经济增长预估,并上调失业率预期.[ID:nCN1193966]

周五即将公布关键的美国非农就业报告,而此前周三公布的数据显示,民间部门10月就业岗位增加11万个.

民间就业服务机构ADP Employer Services公布的10月新增民间就业岗位超过分析师预期的10.1万个.9月新增数量修正後为11.6万个,初值为增加9.1万.