《综述》美国10月民间部门新增就业超过预期,但经济成长料仍缓慢

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 民间部门雇主10月招聘11万个职位--ADP
* 10月企业计划裁员人数下降--Challenger
* 美联储调降2012年GDP成长预估至2.5-2.9%,原为3.3-3.7%
路透纽约11月2日电---美国民间部门雇主上月招聘职位的数量超过预期,但就业市场难以取得强劲成长,强化了美国联邦储备理事会(美联储)的观点,即经济成长的进程可能"令人沮丧地缓慢".
美联储一方面承认第三季经济成长有所增强,但另一方面仍然调降经济增长预估,并上调失业率预期.[ID:nCN1193966]
周五即将公布关键的美国非农就业报告,而此前周三公布的数据显示,民间部门10月就业岗位增加11万个.
民间就业服务机构ADP Employer Services公布的10月新增民间就业岗位超过分析师预期的10.1万个.9月新增数量修正後为11.6万个,初值为增加9.1万.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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