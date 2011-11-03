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宏观经济 | 2011年 11月 3日 星期四 08:32 BJT

《美国重要政经日程》--11月3日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部发布一周初请失业金和第三季非农生产率数据.

1230 - 农业部发布一周农作物出口销售报告.

1400 - 商务部发布9月工厂订单数据.

1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率.

1430 - 能源资料协会(EIA)公布美国一周地下天然气库存数据.

1500 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售细节.

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 程琳

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