《美国重要政经日程》--11月3日

欧洲个股：德意志股票交易岗位料裁减五分之一--消息
路透法兰克福2月3日 - 两名知情人士周五称，德意志银行(Deutsche Bank) 准备裁掉约五分之一股票交易岗位，作为全球削减成本计划的一部分。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 劳工部发布一周初请失业金和第三季非农生产率数据.
1230 - 农业部发布一周农作物出口销售报告.
1400 - 商务部发布9月工厂订单数据.
1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率.
1430 - 能源资料协会(EIA)公布美国一周地下天然气库存数据.
1500 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售细节.
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 程琳
路透法兰克福2月3日 - 两名知情人士周五称，德意志银行(Deutsche Bank) 准备裁掉约五分之一股票交易岗位，作为全球削减成本计划的一部分。
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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