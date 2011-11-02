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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 07:38 BJT

《中国报摘》--金融时报11月3日

* 头版头条:

--国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,讨论通过《全国抗旱规划》和《中华人民共和

国军人保险法（草案）》.

* 其他:

--国土资源部公告显示,2011年中央下达的保障性安居工程任务用地已经落实42,614公顷,落实率超过100%.

--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)称,预计今年小微企业贷款增量超过千亿元人民币.(完)

--整理 沈燕 ; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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