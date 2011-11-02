《中国报摘》--金融时报11月3日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,讨论通过《全国抗旱规划》和《中华人民共和
国军人保险法（草案）》.
* 其他:
--国土资源部公告显示,2011年中央下达的保障性安居工程任务用地已经落实42,614公顷,落实率超过100%.
--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)称,预计今年小微企业贷款增量超过千亿元人民币.(完)
--整理 沈燕 ; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。