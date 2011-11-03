《美债周四展望》欧洲情势发展将继续主导风险偏好和避险买需

* 欧洲因素可能继续主导市场走势

* 周五的非农就业报告料显示新增就业岗位9.5万个

* 10年期公债收益率可能介于1.80-2.38%

路透纽约11月2日电---希望摆脱欧洲消息纠缠的美国公债交易商在未来几天可能要失望了,欧元区情势的起伏变化预计将继续主导市场风险偏好以及对美国公债的避险买需.

周五美国关键的非农就业报告将受到密切关注,投资者也将留意国会"超级委员会"力图就削减美国赤字达成协议方面的进展情况.

"一切都取决于希腊和欧洲方面的动态,以及他们能否解决问题."瑞士信贷利率分析师Ira Jersey称.

德国和法国周三要求希腊尽快就是否希望留在欧元区内下定决心,此前希腊决定将就1,300亿欧元的救助方案举行公投,引发全球市场恐慌.

美国公债价格在周三之前已经连涨三日,因为市场愈发担心,欧元区上周达成的危机解决方案可能不会奏效.

不过公债周三回吐部分涨幅,因数据表明,10月民间部门新增就业岗位超出预期,而且投资者关注美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议.

美联储周三调降经济成长预估,上调失业率预估,并暗示欧洲债务危机对美国经济构成重大下档风险.[ID:nCN1193966]

指标10年期公债US10YT=RR价格下滑2/32,收益率(殖利率)为2%.瑞士信贷的Jersey认为该收益率可能将继续守在1.80-2.38%区间.

"我们认为一段时期内将维持在该区间."他说,"年底时的水平不会偏离当前水准很多."

美国公债价格稍早扩大跌幅,因民间就业服务机构ADP Employer Services发布报告显示,10月民间就业岗位增加11万个,超出预期.

但许多分析师预计周五的非农就业报告中的就业岗位增幅不会这麽大.

"我们认为10月ADP报告中的就业增幅将超出非农就业数据..."4Cast Ltd分析师Sean Incremona表示.

据路透访问的71位分析师,美国10月非农就业岗位料增加9.5万个.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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