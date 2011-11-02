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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 07:42 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月3日

* 头版头条:

--中国国家主席胡锦涛表示,当前世界经济复苏步伐放缓,不稳定不确定因素明显增多,G2O成员国应当加强合作,共同推动世界经济实现强劲、可持续、平衡增长.

* 其他:

--国务院常务会议通过全国抗旱规划,会议强调,要深化水资源管理体制改革,充分利用价格等经济杠杆,引导节约用水,严格控制高耗水项目.

--上海仪电控股集团与日本SBI控股(8473.T)拟共同出资成立一只私募股权投资基金,该基金以信息服务产业为主要投资方向.

--中国有色金属协会硅行业分会最新统计显示,10月底国内多晶硅主流报价已降至21-25万元/吨,一个月内跌幅达30.1%.业内预计,到11月底,全国多晶硅企业完全关停率将有可能达到90%.

--海螺水泥(600585.SS)与机械企业阿特拉斯.科普柯达成战略合作意向,後者将向海螺提供4,000万美元的矿山开采设备.

--东方集团(600811.SS)称,控股子公司东方家园与中国中小投资公司共同出资20亿元,成立一家文化产业投资公司.(完)

--整理 林琦; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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