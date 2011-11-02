《中国报摘》--中国证券报11月3日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国国家主席胡锦涛表示,当前世界经济复苏步伐放缓,不稳定不确定因素明显增多,G2O成员国应当加强合作,共同推动世界经济实现强劲、可持续、平衡增长.
* 其他:
--国务院常务会议通过全国抗旱规划,会议强调,要深化水资源管理体制改革,充分利用价格等经济杠杆,引导节约用水,严格控制高耗水项目.
--上海仪电控股集团与日本SBI控股(8473.T)拟共同出资成立一只私募股权投资基金,该基金以信息服务产业为主要投资方向.
--中国有色金属协会硅行业分会最新统计显示,10月底国内多晶硅主流报价已降至21-25万元/吨,一个月内跌幅达30.1%.业内预计,到11月底,全国多晶硅企业完全关停率将有可能达到90%.
--海螺水泥(600585.SS)与机械企业阿特拉斯.科普柯达成战略合作意向,後者将向海螺提供4,000万美元的矿山开采设备.
--东方集团(600811.SS)称,控股子公司东方家园与中国中小投资公司共同出资20亿元,成立一家文化产业投资公司.(完)
--整理 林琦; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。