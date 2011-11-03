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市场报道 | 2011年 11月 3日 星期四 08:40 BJT

〔表格〕澳洲9月经季节调整零售销售较前月增加0.4%,符合市场预估

路透悉尼11月3日电---澳洲统计局周四公布,9月经季节调整後的零售销售较前月增加0.4%,与路透调查预估一致.

详细数据如下(单位为10亿澳元):

月度零售销售 9月 8月 较前月变动(%) 2010年9月

(经季节调整) 20.91 20.82 +0.4 20.44 (完)

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--编译 徐文焰;审校 程琳

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