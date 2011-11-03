〔EIA库存周报〕美国上周原油库存上升,油品库存有升有降

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

10/28/11 较上周 较上年 10/28/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 339.9 -0.2 -27.7 339.5 1.8 -28.7

馏分油 144.4 -3.4 -17.0 141.9 -3.6 -23.0

汽油 208.6 -1.1 -11.2 206.3 1.4 -6.0

取暖油 38.4 -0.7 -13.1 38.6 0.6 -14.5

新配方(RFG)汽油 0.1 -0.1 -0.3 0.1 0.0 -0.7

煤油型航空燃料 45.4 -1.5 0.7 45.8 -0.8 -0.1

原油日加工量 14.3 0.0 0.5 14.7 0.0 0.8

炼厂产能利用率(%)83.6 0.4 2.4 85.3 0.5 3.5

油品供应

(四周移动平均) -----------------18.7 -0.1 -0.4

* 即使进口减少,原油库存依然增加--EIA

* 油品库存表现不一,汽油增加,馏分油减少

* 过去四周馏分油平均需求为2009年来最高

* 过去四周汽油平均需求骤降4%

* EIA数据公布後,美国油价呈震盪走势

路透11月2日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布,即使进口减少,上周美国原油库存依然增加,而油品库存有升有降.

EIA称,截至10月28日当周,美国原油库存增加183万桶,至3.3946亿桶.而之前路透调查显示,分析师原本预期原油库存增加110万桶.

上周原油进口日均减少41.9万桶,至日均892万桶.

上周汽油库存增加136万桶,至2.0627亿桶,分析师预估为减少60万桶.EIA并称,过去四周汽油平均需求同比下滑4%.

包括取暖油和柴油在内的馏分油库存减少358万桶,至1.4189亿桶,分析师预估均值则为减少150万桶.

过去四周馏分油平均需求为每日422万桶,为自2009年初以来最高.

上周炼厂产能利用率上升0.5个百分点,至85.3%.分析师原本预计上升0.1个百分点.

EIA数据公布後,美国原油期货最初削减稍早涨幅,但後来又收复失地上涨.1512GMT时,上涨1.34美元,报每桶93.53美元.

"由于原油库存进一步增加,且进口也维持在较好的水平,因此该报告有些偏空,"对冲基金Again Capital分析师John Kilduff表示.

"汽油需求降幅较大,这说明经济趋弱.馏分油需求增长某种程度上可能是因为季节性因素,但能够提供部分支撑."

NYMEX原油交割中心库欣的原油库存在上周增长56万桶,至3,207万桶.

美国石油协会(API)周二公布,上周美国原油库存减少15.6万桶,汽油和馏分油库存分别减少110万桶和减少340万桶.[ID:nCN1190964](完)