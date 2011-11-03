福岛核电站二号反应堆疑似出现过核裂变

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京11月2日电---东京电力公司(9501.T)周三称，福岛核电站二号反应堆内发现可能是核裂变的产物，或对冷停堆努力造成挫败。
分析人员称，核辐射风险不太可能增加。
日本3月地震和海啸造成福岛第一核电站受损，辐射物质进入大气，造成自切尔诺贝利核事故25年来最严重的核灾。
东电称，在福岛核电站二号反应堆中发现放射性物质氙133和135，或为核裂变产物，为预防发生核反应，已向其中注入水和硼酸的混合物。
东电发言人松本纯一（Junichi Matsumoto）告诉记者：“根据反应堆内存在氙133和135判断，可能曾短时出现过核裂变临界反应。”
发生可控核反应时，会出现临界状态。核电站就是利用由此产生的热能发电。
曼彻斯特大学的韦克福德（Richard Wakeford），他对东电这一发现的第一反应是“表示怀疑”。
韦克福德在邮件中称：“核裂变临界需要一定的条件，而福岛核电站看似并不具备这种条件……此外，临界反应会出现辐射爆发，我认为，这是能被检测到的。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
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