《中国已公布新股发行上市日程表》--11月3日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
11/3 深 三丰智能 300276 1,500 25.50 45.54 海通证券 11/8
11/4 深 华西能源 002630 4,200 *17.00 *34.62 西南证券 11/9
11/8 深 道明光学 002632 不超过2,667 -- -- 海通证券 11/11
11/11 深 申科股份 002633 不超过2,500 -- -- 兴业证券 11/16
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
11/3 深 龙生股份 (002625.SZ) 1,552.8 11.18 24.81 齐鲁证券
11/3 深 宜昌交运 (002627.SZ) 2,690 13.00 20.31 华龙证券
11/3 深 成都路桥 (002628.SZ) 3,400 20.00 28.57 招商证券
11/3 深 仁智油服 (002629.SZ) 2,291 15.00 33.33 民生证券
-- 沪 玉龙股份 601028 -- 10.80 19.29 平安证券
-- 深 八菱科技 002592 -- 17.11 18.40 民生证券 11/3
-- 深 德尔家居 002631 -- 22.00 36.07 国信证券 11/7
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--整理 冉莹; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。