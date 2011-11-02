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市场报道 | 2011年 11月 3日 星期四 07:57 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月3日-11月10日****

路透11月3日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------10月31日当周------------------------------

11月3日(四)

1230 美国非农生产率环比年率 第三季初值 +2.8% -0.7%

单位劳工成本 -0.8% +3.3%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月29日当周 40.0 40.2

初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.55

续请失业金人数(万人) 10月22日当周 369 364.5

1400 美国工厂订单 9月 -0.1% -0.2%

耐久财(耐用品)订单 9月修正值 -- -0.8%

扣除运输的耐久财订单 -- +1.7%

扣除国防的耐久财订单 -- -1.1%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- +2.4%

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 10月 53.5 53.0

企业活动指数 56.2 57.1

-- 美国国际购物中心协会(ICSC)连锁店销售 10月 -- +5.5%

11月4日(五)

1100 加拿大就业岗位变动(万个) 10月 增加1.22 增加6.09

失业率 7.1% 7.1%

全职就业人数(万人) -- 增加6.38

兼职就业人数(万人) -- 减少0.29

就业参与率 66.8% 66.8%

1230 加拿大建筑许可 9月 +2.8% -10.4%

1230 美国非农就业岗位(万个) 10月 增加9.5 增加10.3

制造业就业岗位(万个) 增加0.1 减少1.3

民间就业岗位(万个) 增加12.0 增加13.7

失业率 9.1% 9.1%

平均时薪 +0.2% +0.2%

每周平均工时 34.3 34.3

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 10月28日当周 -- 121.3

----------------------------------11月7日当周-------------------------------

11月7日(一)

2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加50.0 减少95.0

11月8日(二)

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月5日当周 -- +0.7%

1315 加拿大房屋开工(万户) 10月 -- 20.59

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月5日当周 -- +5.2%

1500 美国IBD消费者信心指数 11月 -- 40.3

11月9日(三)

1200 美国抵押贷款市场指数 11月4日当周 -- 665.6

再融资指数 -- 3,539.3

1330 加拿大新屋价格指数 9月 -- +0.1%

1500 美国趸售(批发)库存 9月 +0.5% +0.4%

趸售销售 +0.8% +1.0%

11月10日(四)

1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差460 逆差456.1

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月05日当周 -- --

初请失业金人数四周均值(万人) -- --

续请失业金人数(万人) 10月29日当周 -- --

1330 美国出口物价 10月 +0.3% +0.4%

进口物价 +0.2% +0.3%

1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 -- 逆差6.2

出口(亿加元) -- 378.6

进口(亿加元) -- 384.9

1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 -- 赤字645.7 (完)

--编译 许娜;审校 张涛

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