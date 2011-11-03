全球外汇市场11月3日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0000 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在International Policy Network举办的活动上发表演讲.

0030 - 澳洲9月零售销售.

0030 - 澳洲第三季零售贸易.

0928 - 英国10月MARKIT/CIPS服务业采购经理人指数(PMI).

0945 - 英国央行总裁金恩、英国央行负责金融稳定的副总裁塔克及指定候任的审慎监理局副主管Andrew Bailey就金融服务法案向联合委员会发表证词.

1015 - 英国央行副总裁宾恩在英国抵押贷款协会会议上发表主题演讲.

-- - 瑞士央行理事丹亭(Jean-Pierre Danthine)在货币市场活动上讲话.

1230 - 美国10月29日当周初请失业金报告.

1230 - 美国第三季非农生产率/单位劳工成本初值.

1230 - 亚特兰大联邦储备银行与Emory大学联合举办主题为"我们应该对宏观经济政策持何种期望"的会议,亚特兰大联储总裁洛克哈特致欢迎辞.

1245 - 欧洲央行公布利率决议,1330召开新闻发布会.

1245 - 爱尔兰财长Michael Noonan在欧洲及国际事务研究所讲话.

1330 - 美国财政部社区发展金融机构基金主管Donna Gambrell在全国社区投资基金2011年开发银行年会上讲话.

1400 - 美国10月供应管理协会(ISM)非制造业指数.

1400 - 美国9月工厂订单.

-- - 美国10月国际购物中心协会(ICSC)连锁店销售.

2030 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布一周资产负债表.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)