(重发)****欧洲经济指标预测--11月3日-11月10日****

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
(重发以调整格式)
路透11月3日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------10月31日当周-------------------------------
11月2日-11月30日
0001 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 +0.1% -0.5%
三个月房价指数(较上年同期) -2.3% -2.3%
11月3日(四)
0928 英国CIPS服务业PMI 10月 52.0 52.9
1245 欧洲央行利率决定 11月 1.5% 1.5%
11月4日(五)
0843 意大利Markit服务业PMI 10月 45.0 45.8
0848 法国Markit服务业PMI 10月 46.0 46.0
综合PMI -- 46.8
0853 德国Markit服务业PMI 10月 52.1 52.1
0858 欧元区Markit服务业PMI 10月 47.2 47.2
综合PMI 47.2 47.2
1000 欧元区PPI(较前月) 9月 +0.2% -0.1%
(较上年同期) +5.8% +5.9%
1100 德国工业订单(较前月) 9月 -0.1% -1.4%
---------------------------------11月7日当周--------------------------------
11月7日(一)
0645 瑞士未经季节调整失业率 10月 -- 2.8%
经季节调整失业率 -- 3.0%
0815 瑞士CPI(较前月) 10月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +0.5%
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 -- -18.5
1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 -- -0.3%
(较上年同期) -- -1.0%
1100 德国总工业生产(较前月) 9月 -- -1.0%
11月8日(二)
0001 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 10月 -- +0.3%
0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 10月 -- 负23
0645 瑞士消费者信心指数 第四季 -- 负17
0700 德国贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差138
出口(较前月) -- +3.5%
进口(较前月) -- 持平
0745 法国贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差50
出口(亿欧元) -- 423.87
进口(亿欧元) -- 374.20
0930 英国工业生产(较前月) 9月 -- +0.2%
(较上年同期) -- -1.0%
制造业产出(较前月) -- -0.3%
(较上年同期) -- +1.5%
11月9日(三)
0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 9月 -- 赤字1,028
0930 英国贸易收支(亿英镑) 9月 -- 逆差77.7
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) -- 逆差48.7
11月10日-11月15日
0700 德国趸售(批发)物价指数(WPI)(较前月) 10月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +5.7%
11月10日(四)
0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 -- 持平
(较上年同期) -- +2.4%
0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 -- 持平
(较上年同期) -- +2.5%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +2.8%
0745 法国工业生产(较前月) 9月 -- +0.5%
0900 意大利经季节调整工业生产(较前月) 9月 -- +4.3%
工业生产(较上年同期) -- +4.7%
1200 英国央行利率决定 11月 0.5% 0.5%(完)
--编译 梁睿雪;审校 张涛
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