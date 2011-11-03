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市场报道 | 2011年 11月 3日 星期四 08:09 BJT

〔美国金融〕美国财政领导人不能躲避在美联储的背後--费希尔

路透11月2日电--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔:美国财政领导人不能躲避在美联储的背後.

费希尔在周三的讲话中没有评论经济和货币政策.(完)

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